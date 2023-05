TD Bank e First Horizon annullano accordo da $13,4 mld

La banca canadese Toronto-Dominion Bank e la statunitense First Horizon hanno annullato il loro accordo da $13,4 miliardi. TD Bank ha affermato di non intravedere un percorso chiaro verso l’ottenimento dell’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione. Questa decisione giunge dopo settimane di speculazioni in merito al futuro dell’accordo, che era stato inizialmente annunciato nel febbraio 2022.

Toronto-Dominion pagherà $200 milioni in contanti, oltre a un rimborso di $25 milioni già previsto nel deal.

Dopo l’annuncio dell’accordo, le banche centrali hanno avviato una storica campagna di aumenti dei tassi di interesse, che ha cambiato irrimediabilmente le condizioni di mercato, mettendo sotto pressione i bilanci di alcune banche regionali statunitensi, causando deflussi di depositi e contribuendo al collasso di aziende come Silicon Valley Bank e First Republic Bank.