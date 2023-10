Tassi Treasuries Usa scattano oltre il 5%, prima volta dal 2007. Il boom con le parole di Powell (Fed)

I tassi dei Treasuries Usa a 10 anni hanno superato nella giornata di ieri la soglia del 5% per la prima volta dal 2007, dunque in 16 anni, balzando fino al 5,001%.

Lo scatto, il quarto consecutivo nelle ultime sessioni, ha portato i tassi dei Treasuries Usa a 10 anni a salire nel solo mese di ottobre di ben 40 punti base.

I tassi ora fanno dietrofront dopo l’impennata della vigilia, scendendo al 4,941%.

Il balzo dei rendimenti è stato provocato dalle parole del presidente della Fed Jerome Powell che, nel suo discorso proferito all’Economic Club of New York, ha detto di non ritenere che la politica monetaria della banca centrale americana sia diventata troppo restrittiva.

“In questo momento la politica è troppo restrittiva? Direi di no”, ha detto il presidente della banca centrale americana.

“L’inflazione è ancora troppo alta – ha sottolineato inoltre Powell, aggiungendo che “io e i miei colleghi siamo determinati a riportare il tasso di crescita dell’inflazione al 2% in modo sostenibile”.

L’ultima volta in cui la Fed ha alzato i tassi è stata alla fine di luglio, con l’undicesima stretta monetaria dagli inizi del 2022, che ha portato i tassi sui fed funds Usa al range compreso tra il 5,25% e il 5,50%.