Tassi Treasuries in forte rialzo, Kashkari (Fed): ‘non vedo perchè non dovremmo superare questo livello’

I tassi dei Treasuries Usa puntano con decisione verso l’alto, con quelli decennali che volano oltre la soglia del 4,1% e i rendimenti a due anni che superano il 4,5%, livello record dal 2007.

I mercati ormai scontano il quarto rialzo dei tassi sui fed funds consecutivo da parte della Fed di Jerome Powell, pari a 75 punti base, nel prossimo meeting del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana. Il meeting è in calendario i prossimi 1-2 novembre.

Ad avallare i toni hawkish della Fed, che continua imperterrita a portare avanti la sua lotta contro l’inflazione, è stato Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, che ha detto nelle ultime ore di non intravedere i motivi per cui la Fed non dovrebbe portare i tassi a un livello superiore al 4,75%.

Se così fosse, i tassi Usa salirebbero al record dal primo semestre del 2006.