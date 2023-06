Tassi di interesse: aumento preoccupa 7 italiani su 10

Un recente report di Area Studi Legacoop e Ipsos rivela che il 69% degli italiani è molto o abbastanza preoccupato per l’aumento dei tassi di interesse. La preoccupazione è maggiore nel ceto popolare (79%), mentre il 25% della popolazione esprime una preoccupazione contenuta (35% nel ceto medio e tra gli over 65). Solo il 7% non si pronuncia sull’argomento.

L’aumento dei tassi di interesse ha portato molti italiani a dover rinunciare ad acquisti importanti, come mobili o auto nuove, poiché il costo del credito è diventato troppo oneroso. In particolare, circa la metà della popolazione ritiene che la politica adottata dalla BCE per frenare l’inflazione sia sbagliata.

La politica adottata dalla BCE per contenere l’inflazione è giudicata negativamente dal 49% degli italiani (65% del ceto popolare). Al contrario, il 23% la ritiene giusta (31% nel ceto medio). Tuttavia, un’ampia percentuale (28%) non è in grado di esprimere un’opinione precisa sull’argomento.