Tassi Btp 10 anni in salita e curva più ripida entro fine trimestre (stime Bloomberg)

Rendimenti in salita e curva più ripida per i titoli di Stato italiani da qui a fine trimestre. E’ quanto emerge dall’ultima indagine Bloomberg. La curva dei rendimenti dell’Italia da 2 anni a 10 anni è attesa aumentare a 221 punti base entro la fine del terzo trimestre dagli attuali 170 punti base. Si tratterebbe di livelli vicini ai picchi degli ultimi sei mesi (la curva ha toccato in questo arco di tempo un minimo a 156 punti base e un massimo a 225 punti base).

I rendimenti a 2 anni sono visti salire leggermente all’1,39% dall’attuale 1,3%, mentre quelli dei Btp a 10 anni al 3,6% dall’attuale 3%. La previsione di crescita del PIL italiano per il terzo trimestre è di +1,5%.

Da qui a fine trimestre l’Italia sarà alle prese con l’appuntamento delle elezioni politiche del 25 settembre che potrebbero alimentare la volatilità sui Btp.