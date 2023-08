Tassi BoE potrebbero non aumentare significativamente

Huw Pill, capo economista della Banca d’Inghilterra, ha fornito un segnale importante riguardo alla futura politica dei tassi di interesse nel Regno Unito. Durante un discorso in Sud Africa, Pill ha suggerito che i tassi di interesse potrebbero non dover subire ulteriori aumenti significativi per tenere sotto controllo un’inflazione che, a suo avviso, rimane eccessivamente forte.

Nel suo discorso tenuto a Cape Town, Pill ha manifestato una preferenza per un profilo dei tassi di interesse “alla Table Mountain”, cioè che rimangano moderatamente alti per un periodo prolungato invece di aumentare rapidamente per poi diminuire altrettanto velocemente. Questo riferimento alla montagna a cima piatta che sovrasta la città sudafricana offre una descrizione insolitamente chiara di come Pill si aspetta che la politica monetaria del Regno Unito si sviluppi nei prossimi mesi.

A seguito delle osservazioni di Pill, i mercati monetari hanno ridotto le previsioni su ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Il prossimo aumento di un quarto di punto è ancora pienamente previsto, ma le scommesse sul tasso di picco sono scese di circa 4 punti base al 5,85%. Pill ha inoltre sottolineato che esistono molteplici percorsi che la politica monetaria potrebbe intraprendere per riportare l’inflazione al target del 2%.