Tamburi e Top Family Office Italiani collaborano per acquisire 20% in più di Investindesign

Il noto gruppo industriale Tamburi Investment Partners (TIP), quotato su Euronext STAR Milan, ha guidato un’importante iniziativa e ha organizzato un club deal coinvolgendo alcuni dei più importanti family office italiani con l’obbiettivo di espandere la propria presenza nel mondo del design italiano di alta qualità.

L’obiettivo di questa operazione è l’acquisto di una quota supplementare del 20% in Investindesign. Quest’ultima è una società che detiene già una partecipazione significativa, pari al 46,96%, in Italian Design Brands. Quest’ultima è un colosso del design italiano di alta qualità, che ha fatto il suo ingresso a Piazza Affari nel maggio scorso.

L’acquisto di questa partecipazione comporta un corrispettivo complessivo di 28,4 milioni di euro. L’operazione sarà effettuata da Club Design, una società partecipata da TIP con una quota del 20% e da altri investitori individuati da TIP. Interessante notare che il prezzo per azione è identico a quello dell’acquisizione effettuata in maggio da TIP. Il trasferimento delle azioni è previsto per il 18 luglio 2023, segnando un’altra tappa importante per l’espansione di TIP nel design italiano di alta qualità.