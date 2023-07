Talea Group: nel primo semestre 2023 ricavi consolidati adjusted a 75,3 milioni di euro

Nel panorama dell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, Talea Group emerge come protagonista. L’azienda, che si distingue anche per i suoi servizi di trasformazione digitale per le imprese, ha chiuso il primo semestre 2023 con risultati lusinghieri.

I ricavi consolidati adjusted si attestano a 75,3 milioni di euro, segnando un incremento del 37,2% rispetto ai 54,9 milioni di euro del primo semestre 2022. Un risultato che dimostra la solidità e la capacità di crescita di Talea Group, nonostante le sfide del mercato.

Anche i ricavi consolidati non adjusted mostrano un trend positivo. Questi ultimi ammontano a 72,9 milioni di euro, in crescita del 37,9% rispetto ai 52,8 milioni di euro del primo semestre 2022. Talea Group continua quindi la sua ascesa, consolidando la propria posizione di leader nel settore.