T-Bond, prezzi in rialzo in attesa dei dati sull’inflazione

Il mercato dei titoli del Tesoro statunitensi ha registrato oggi un incremento dei prezzi, in un contesto di attesa per i nuovi dati sull’inflazione. Si prevede che i dati relativi ai prezzi al consumo di marzo verranno resi noti domani, mentre quelli sui prezzi alla produzione saranno pubblicati giovedì. La recente divulgazione di cifre che evidenziano la solidità del mercato del lavoro e dell’economia statunitense in generale ha portato gli analisti a rivedere le loro previsioni riguardo a un possibile taglio dei tassi d’interesse già a giugno.

Secondo le stime del FedWatch Tool del Cme Group, attualmente la probabilità di un taglio a giugno è stimata al 51,2%, in calo rispetto al 61,5% di una settimana fa. Nel corso degli ultimi giorni, i banchieri della Federal Reserve hanno espresso un atteggiamento di estrema cautela riguardo ai futuri aggiustamenti dei tassi d’interesse. Alcuni di loro non hanno escluso la possibilità che i tassi non vengano ridotti nel corso del 2024, o che possano addirittura essere aumentati.

Per quanto riguarda i titoli del Tesoro, il rendimento del titolo decennale, che si muove inversamente rispetto al prezzo, è in calo al 4,38% rispetto al 4,424% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi, invece, è aumentato al 5,376%. Di seguito i dettagli sui rendimenti di altre scadenze: il titolo a due anni vede il suo rendimento in calo al 4,757%.