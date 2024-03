Swisscom: acquista Vodafone Italia per 8 mld, ok fusione con Fastweb

Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con il Gruppo Vodafone Plc per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro su base cash and debt free con l’obiettivo di integrarla con Fastweb, affiliata di Swisscom in Italia.

Il corrispettivo della transazione sarà interamente in contanti e completamente finanziato a debito.

La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita ad un operatore convergente leader in Italia.

Le economie di scala, la struttura dei costi più efficiente e le significative sinergie run-rate di ~600 milioni di euro all’anno, consentiranno alla nuova compagnia di generare un elevato valore per tutti gli stakeholder, di sostenere gli investimenti e di offrire servizi convergenti innovativi e a prezzi competitivi, migliorando le prestazioni e l’esperienza per i clienti in tutti i segmenti di mercato.

La transazione rappresenta un passo fondamentale per Swisscom al fine di raggiungere il suo obiettivo strategico di crescita redditizia in Italia. Swisscom intende aumentare il dividendo e di mantenere il suo eccellente rating di credito aziendale. La transazione resta soggetta all’approvazione delle autorità regolamentari e delle altre autorità competenti.

Il valore d’impresa di 8 miliardi di euro implica multipli di transazioni pari a 5,1x EBITDAaL e 9,2x OpFCF sulla base delle sinergie run-rate di circa 600 milioni di euro all’anno (7,8x EBITDAaL e 29,4x OpFCF prima delle sinergie).

L’acquisizione sarà interamente finanziata a debito, aumentando la leva finanziaria di Swisscom a 2,6x (indebitamento netto/EBITDA) a fine 2025.

Il closing è soggetto alle approvazioni regolamentari e di altre autorità competenti, non richiederà il voto degli azionisti Swisscom e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025.