Svizzera: Pil +0,5% nel 1Q

L’economia svizzera torna a crescere: nel primo trimestre il Pil segna un’espansione dello 0,5% rispetto agli ultimi tre mesi del 2022, quando era stata registrata una stagnazione (0,0%).

Il dato reso noto dal ministero dell’Economia elvetico è superiore alle attese degli analisti, spinto dalla domanda interna che ha riportato un aumento (+0,9%) più marcato rispetto alla media storica.

Il prodotto interno lordo della Svizzera è stato sostenuto anche da una “inversione di tendenza” nell’industria manifatturiera, tornata a crescere leggermente (+0,3%) dopo nove mesi negativi, grazie soprattutto alla dinamica positiva di alcuni settori industriali, come macchinari e veicoli. In totale, le esportazioni di beni sono cresciute in maniera trasversale a prescindere dai settori e dai paesi (+4,0%), dopo il +1,3% del trimestre precedente.