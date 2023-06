Svezia, SBB cede il 51% della controllata EduCo a Brookfield per ridurre il debito

La società svedese Samhallsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) è entrata in trattative esclusive con Brookfield Asset Management per cedere il restante 51% di partecipazione in una sua controllata, EduCo AB.

La mossa è volta a far fronte all’indebitamento dell’azienda immobiliare, che versa in condizioni di difficoltà. Secondo una dichiarazione rilasciata domenica, SBB ha avviato le discussioni per vendere la sua quota in EduCo AB e rimborsare un prestito intercompany di 14,5 miliardi di corone (circa $1,35 miliardi) da EduCo a SBB, dopo aver ricevuto recentemente una manifestazione d’interesse da parte di Brookfield.

Attualmente, SBB sta affrontando difficoltà nel gestire un debito di $8 miliardi a causa dell’aumento dei tassi d’interesse e del calo dei valori immobiliari in Svezia.

Le azioni della società svedese sono aumentate fino al 18% a Stoccolma, ma hanno perso quasi l’80% del loro valore quest’anno.