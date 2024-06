Svezia, la Riksbank lascia invariati i tassi al 3,75%

La Riksbank, la banca centrale della Svezia, ha deciso di mantenere il tasso ufficiale al 3,75%, dopo averlo ridotto di 25 punti base il mese scorso. Il Comitato esecutivo ha spiegato che l’inflazione continua a diminuire ed è ora prossima all’obiettivo del 2%. Le condizioni per mantenere l’inflazione in linea con l’obiettivo a lungo termine sono favorevoli. Le aspettative di inflazione a lungo termine indicano una forte fiducia nel raggiungimento del target e gli aumenti salariali sono contenuti.

“Poiché l’inflazione si sta evolvendo in modo sostanzialmente positivo, l’attività economica è leggermente più debole e il tasso di cambio della corona è un po’ più forte, le previsioni per il tasso ufficiale sono state leggermente riviste al ribasso”, si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione. Se le prospettive di inflazione rimangono invariate, il tasso ufficiale potrebbe essere ridotto due o tre volte nella seconda metà dell’anno.”Ma le prospettive per l’inflazione e l’attività economica sono incerte”, viene sottolineato.