Svas Biosana: Investimenti di 13 milioni di Euro

Nel mondo dei dispositivi medici, Svas Biosana, società quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato un importante sviluppo finanziario. Ha completato l’emissione di due prestiti obbligazionari, per un importo totale di 13 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere il piano di investimenti del gruppo.

I prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, sono stati strutturati e collocati da Banca Finint. Hanno trovato sottoscrizione da Crédit Agricole Italia, che ha agito come anchor investor, ma anche da Iccrea Banca, Banca di Credito Popolare e Finest.

Riguardo i dettagli dell’operazione, l’emissione dei due prestiti obbligazionari ha coinvolto sia la società madre, Svas Biosana, che ha emesso obbligazioni per 10 milioni di euro, sia la controllata Mark Medical, che ha emesso obbligazioni per 3 milioni di euro. Entrambi i prestiti hanno scadenza al 31 dicembre 2029 e sono totalmente unsecured. Questo significa che non sono garantiti da alcun tipo di sicurezza o collaterale, rendendo l’operazione un segnale di fiducia nelle prospettive future di Svas Biosana e Mark Medical.