Superbonus 110%: in aumento domande presentate all’Enea

Al 30 aprile 2023, le asseverazioni presentate all’Enea per il Superbonus 110% hanno raggiunto un totale di 407.396, registrando un aumento di 18.851 unità rispetto alle 384.958 del 31 marzo 2023. Questi dati emergono dall’ultimo bollettino diffuso dall’Enea, che analizza la situazione delle asseverazioni in Italia e per singole regioni.

In termini di investimenti ammessi a detrazione, al 30 aprile 2023 si registra un valore pari a circa 74,6 miliardi di euro. Questo dato evidenzia un incremento di circa 600 milioni di euro rispetto all’analogo dato registrato al 31 marzo. Gli interventi di efficientamento energetico sono quindi in costante crescita, con un impatto significativo sulle risorse destinate al Superbonus 110%.