Stournaras (Bce): “Due tagli tassi prima di agosto, quattro nel 2024”

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) deve ridurre i tassi di interesse due volte prima della sua pausa estiva di agosto e altre due volte entro la fine dell’anno, senza essere influenzato dalla Federal Reserve statunitense Lo ha affermato il membro greco del Consiglio direttivo Yannis Stournaras.

“Abbiamo bisogno di iniziare a tagliare i tassi presto affinché la nostra politica monetaria non diventi troppo restrittiva,” ha dichiarato Stournaras, a capo della banca centrale della Grecia, in un’intervista a Londra. “È appropriato effettuare due tagli ai tassi prima della pausa estiva, e quattro mosse durante l’anno sembrano ragionevoli. In tal senso, concordo con le aspettative dei mercati.”

La banca centrale con sede a Francoforte ha in programma decisioni di politica monetaria per l’11 aprile, il 6 giugno e il 18 luglio. Dopo di che, non si riunisce nuovamente fino al 12 settembre. Stournaras è noto per essere una colomba all’interno del Consiglio di Governo, sebbene di recente si sia allineato con i membri più falchi sulla necessità di attendere fino a giugno.