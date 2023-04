STMicroelectronics: partnership con ZF per dispositivi in carburo di silicio dal 2025

Il gruppo tecnologico ZF, a partire dal 2025, stringerà una partnership con STMicroelectronics, azienda italo-francese specializzata nella produzione di semiconduttori. L’accordo pluriennale prevede che ST fornisca a ZF un volume considerevole di dispositivi in carburo di silicio, materiale noto per le sue eccellenti proprietà termiche ed elettriche.

ZF si affiderà alle capacità produttive di STMicroelectronics in Europa e Asia, sfruttando la loro integrazione verticale per garantire la disponibilità dei dispositivi in carburo di silicio richiesti dai clienti nel settore della mobilità elettrica. Questa collaborazione rafforzerà ulteriormente la posizione di entrambe le aziende nel mercato in rapida crescita delle tecnologie per veicoli elettrici.