Stm: titolo in rosso (-3%) dopo i conti trimestrali

STMicroelectronics ha annunciato questa mattina prima dell’apertura delle contrattazioni i risultati del secondo trimestre del 2023. I ricavi netti sono pari a 4,33 miliardi di dollari in crescita del 12,7% su base annua. Il margine lordo sale al 49% (+160 punti base anno su anno). Il margine operativo al 26,5% (+30 punti base) e l’utile netto tocca quota 1 miliardo di dollari (+15,5%).

“Per quanto riguarda le previsioni per il terzo trimestre, ci aspettiamo ricavi netti di 4,38 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una crescita dell’1,2% anno su anno e dell’1,1% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 47,5%” dichiara Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics. “Guideremo la società in base a un piano di ricavi per il 2023 di 17,4 miliardi di dollari, più o meno 150 milioni di dollari, e un margine lordo superiore al 48%”.

Brutta la reazione del mercato alla luce dei conti. Il titolo segna a Piazza Affari un calo di oltre il 3% a 44,83 euro.