STM segna (-4,8%), titolo peggiore a Milano pesa il warning di Micron

Seduta difficile per STMicroelectronics, che subisce una perdita del 4,8% a Piazza Affari, in scia all’andamento negativo del comparto dei semiconduttori.

A penalizzare il settore da questa parte dell’Oceano contribuisce il Chips Act al varo in USA, che favorirà i produttori americani, ma pesa anche il warning sulle vendite lanciato stamattina da Micron Technology.

Lo scenario su base settimanale dell’azienda italo-francese di semiconduttori rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Ftse MIB.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da STMicroelectronics restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l’andamento dei prezzi per cui, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 37,29 Euro.