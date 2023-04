Stm: conti 1Q positivi e outlook sopra attese ma il titolo arretra

Nel primo trimestre 2023 Stm ha registrato ricavi per 4,25 miliardi di dollari (consensus 4,21 miliardi), in crescita del 20% su base annua grazie alla domanda nei settori Automotive e Industrial, in parte controbilanciata da minori entrate nella Personal Electronics.

Il margine lordo del 49,7% è stato di 170 punti base superiore al punto intermedio della forchetta di previsione delle attività, principalmente a causa del mix di prodotto in un contesto di prezzi che è rimasto favorevole.

Stm prevede un fatturato netto di 4,28 miliardi di dollari per il secondo trimestre, rispetto a una stima di 4,24 miliardi di dollari degli analisti. La società vede un margine lordo del 49% nei tre mesi in corso, superiore al 47,1% previsto dagli analisti.

Il produttore di chip ha anche alzato l’estremità inferiore della sua stima sul fatturato del 2023, ora compresa tra 17 e 17,8 miliardi di dollari (rispetto al precedente range di 16,8-17,8 miliardi).

Ciononostante, le azioni dell’azienda italofrancese arretrano del 4% a Piazza Affari. I risultati non hanno sorpreso gli analisti dopo le indicazioni del mese scorso di Infineon, che aveva anticipato una domanda ancora resiliente di semiconduttori per l’automotive.