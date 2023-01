Stm: balzo del titolo (+8,6%) in scia a conti 4Q22 e guidance 2023 sopra le attese

Partenza sprint per il titolo Stm, in rialzo dell’8,6% a 42,835 euro a fronte del +0,85% del Ftse Mib. Il produttore di semiconduttori ha pubblicato stamani i conti del quarto trimestre 2022, che evidenziano ricavi netti per 4,42 miliardi di dollari (+24% a/a), un margine lordo del 47,5%, un margine operativo al 29,1% e un utile netto di 1,25 miliardi.

A spingere le azioni del gruppo italo-francese sono soprattutto le stime sul primo trimestre 2023 e sull’intero esercizio in corso, superiori alle attese degli analisti.

In particolare, i valori intermedi delle previsioni sulle attività stimano ricavi netti per il primo trimestre di 4,20 miliardi di dollari e un margine lordo al 48,0%, rispetto al consensus di Bloomberg rispettivamente pari a 3,81 miliardi e al 45,2%.

Per il full year, Stm si attende un fatturato tra 16,8 e 17,8 miliardi (consensus 16,28 miliardi), grazie alla forte domanda di semiconduttori nel settore automobilistico, con capex per 4 miliardi di dollari, principalmente per sviluppare la capacità a 300mn ed il SiC.

“Stimiamo che l’outlook per il 1Q, che vede un andamento migliore rispetto alla normale stagionalità, comporti una revisione positiva rispetto al consenso, a livello di sales/gross margin/EBIT, rispettivamente, del 11%/17%/33% mentre a livello di FY23, a livello di sales, del 6% e la capex è 1 miliardo sopra le attese”, spiegano gli analisti di Equita Sim.