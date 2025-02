Stellantis: utile -70% nel 2024, prevede crescita positiva ricavi nel 2025

Nel 2024 Stellantis ha riportato ricavi netti per 156,9 miliardi di euro nel 2024 per, in diminuzione del 17% rispetto all’anno precedente. La flessione è attribuibile alla diminuzione del 12% nelle consegne, dovuta a lacune temporanee nella gamma di prodotti e alle azioni di riduzione delle scorte ormai portate a termine.

L’utile netto si è ridotto del 70% a 5,5 miliardi, mentre l’utile operativo rettificato è sceso del 64% a 8,6 miliardi con un margine AOI al 5,5%.

Il flusso di cassa industriale, negativo per 6 miliardi di euro, riflette il calo degli utili e l’impatto temporaneo sul capitale circolante a causa degli adeguamenti produttivi.

Al 31 dicembre 2024, le scorte totali sono diminuite del 18%, con 268 mila unità in meno rispetto all’anno precedente. In particolare, le scorte dei concessionari statunitensi sono scese del 20% a 304 mila unità, meglio dell’obiettivo di 330 mila unità precedentemente stabilito.

La liquidità disponibile industriale si è attestata a 49,5 miliardi di euro nel 2024, con una posizione finanziaria netta industriale di 15,1 miliardi di euro.

Proposto un dividendo di €0,68 per azione agli azionisti ordinari, corrispondente a un rendimento del 5%, in attesa dell’approvazione.

Per il 2025, Stellantis prevede una crescita “Positiva” dei ricavi netti, un margine AOI “Mid-Single Digit” e un flusso di cassa industriale “Positivo”, riflettendo la fase iniziale della ripresa commerciale e le incertezze del settore.

Il processo di nomina del nuovo Chief Executive Officer, conclude la società, è in corso e si prevede che verrà concluso entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, l’azienda rimane focalizzata sull’execution.