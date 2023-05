Stellantis: UK rischia esodo produzione di veicoli elettrici nel post-Brexit

I dirigenti di Stellantis, il colosso automobilistico dietro a marchi come Peugeot, Chrysler e Citroën, incontreranno mercoledì i ministri del Regno Unito per avvertire che gli accordi commerciali post-Brexit mettono a serio rischio le sue attività nel Paese.

Stellantis produce Vauxhall, Fiat, Opel e altri veicoli in due stabilimenti nel Regno Unito, impiegando più di 5.000 persone. L’azienda ha in programma di passare a una produzione a maggioranza e poi al 100% di veicoli elettrici, man mano che si diffonderà l’elettrificazione tra i suoi marchi.

In un documento presentato a un’indagine governativa sulla produzione di batterie per veicoli, l’azienda ha dichiarato che in futuro si troverà in una situazione di svantaggio competitivo a causa delle tariffe che verranno imposte sulle batterie trasportate tra il Regno Unito e l’Europa continentale.