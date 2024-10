Stellantis: Tavares pianifica una ristrutturazione del management

Il Ceo di Stellantis NV, Carlos Tavares, sta pianificando una profonda ristrutturazione del management, in risposta al recente profit warning, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione.

Tavares potrebbe presentare la sua proposta nel corso di una riunione del Cda negli Stati Uniti questa settimana. I tagli potrebbero interessare vari dipartimenti, dai team finanziari ai capi regionali così come gli esecutivi dei marchi.

I membri del consiglio discuteranno anche del futuro del Ceo 66enne nel corso dell’incontro, che durerà due giorni. L’evento era pianificato già ben prima che circolassero voci sulla ricerca di un successore di Tavares, il cui contratto termina all’inizio del 2026.

Dopo il Cda, il Ceo arriverà in Italia per intervenire in una audizione parlamentare sul calo della produzione di auto nel paese.