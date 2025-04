Stellantis stima consegne a -9% nel primo trimestre, -20% in Nord America

Stellantis stima consegne consolidate per il primo trimestre chiuso il 31 marzo 2025 per 1,2 milioni di unità, con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, “principalmente per la minor produzione in Nord America – spiega in una nota la società – in conseguenza dei prolungati periodi di vacanze a gennaio, e in Europa Allargata per l’impatto della transizione verso i nuovi modelli e per minori volumi di veicoli commerciali leggeri (LCV)”.

Nel dettaglio, in Nord America, le consegne del primo trimestre sono diminuite del 20% di circa 82 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre quelle dell’Europa Allargata sono diminuite di circa 47 mila unità, pari a un calo dell’8% su base annua. Il “Terzo Motore” di Stellantis ha riportato nel complesso una crescita nelle consegne di 13 mila unità, pari a un aumento del 4%, trainato principalmente da un progresso del 19% in Sud America, che ha più che compensato i cali in Medio Oriente e Africa, Cina e India e Asia Pacifico

“I progressi sul lato commerciale nel primo trimestre del 2025, spinti dal lancio di nuovi e rinnovati modelli, tra cui Citroën C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda, i Truck pesanti Ram 2500 e 3500, hanno consentito uno slancio positivo nell’acquisizione di ordini retail oltre a mantenere la normalizzazione dei livelli di scorte presso la rete”, conclude la nota.