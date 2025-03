Stellantis: S&P taglia rating a BBB, outlook stabile

S&P Global Ratings ha rivisto al ribasso il rating di Stellantis, portandolo a “BBB” dal precedente “BBB+”, con outlook stabile.

Il downgrade scaturisce dalle nuove previsioni economiche presentate dalla casa automobilistica, che indicano un miglioramento limitato della redditività nel 2025.

Secondo l’agenzia, la riduzione dei prezzi in Nord America, unita alle difficoltà di accesso al credito da parte dei consumatori in tale regione e in Europa, possa ostacolare il potenziale di Stellantis di incrementare significativamente i suoi volumi di vendita e migliorare i margini di profitto.

Inoltre, l’azienda potrebbe subire ulteriori pressioni economiche a causa dei nuovi dazi imposti dagli Usa sulle importazioni provenienti da Messico e Canada, che nel frattempo sono stati rinviati al 2 aprile.