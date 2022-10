Stellantis: sindacati in procinto di chiedere aumenti salariali del 6,5%

Secondo Reuters i sindacati italiani starebbero preparando una richiesta di aumento degli stipendi del 6.5% per il 2023 a tutte le società del gruppo Agnelli. “Una tale iniziativa non ci sorprende” dice Equita “e riteniamo che iniziative simili si ripeteranno per tutti i gruppi industriali, in particolare quelli europei”. “Riteniamo probabile che un aumento possa essere riconosciuto con impatto quantitativo da verificare” continuano gli analisti della Sim che stimano il numero di dipendenti italiani sia il 20% circa per Stellantis, intorno al 20% per CNHI, intorno al 50% Iveco e oltre il 90% per Ferrari (comunque la società che con più facilità riuscirà a ribaltare eventuali incrementi).