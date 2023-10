Stellantis: ricavi trimestrali salgono a 45,1 mld nel 3° trimestre

Stellantis ha archiviato il terzo trimestre del 2023 con ricavi netti in crescita del 7% a 45,1 miliardi di euro grazie “ai maggiori volumi con prezzi stabili, in parte compensati dall’impatto dei cambi”. Un risultato superiore al consensus Bloomberg che indicava un fatturato di 43,3 miliardi. Le consegne consolidate sono, invece, aumentate dell’11% a 1,427 milioni di vetture, con miglioramenti anno su anno in Europa allargata, Medio Oriente & Africa, Nord America e Sud America.

“Oggi, la nostra priorità è mantenere questo slancio raggiungendo valori di redditività e flussi di cassa ai vertici del settore, affrontando le sfide cruciali dell’industria a breve termine e proseguendo con l’elettrificazione e la trasformazione tecnologica. Questa crescita sta dando impulso all’attuazione della nostra strategia Dare Forward 2030”, ha commentato il Cfo di Stellantis, Natalie Knight.