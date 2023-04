Stellantis presenta il secondo bilancio CSR: verso obiettivi sociali e ambientali sostenibili

28/04/2023 15:03

Ecomembrane, azienda cremonese specializzata in sistemi di stoccaggio e contenimento dei gas per l’energia verde, entra in Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI con elevato potenziale di crescita. L’amministratore delegato Lorenzo Spedini sottolinea l’importanza di questo passo per la struttura interna dell’azienda e il futuro dell’energia verde.