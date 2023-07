Stellantis: piano di produzione per investimenti a Melfi

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha recentemente annunciato un progetto ambizioso. Durante un incontro a Roma con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Tavares ha rivelato i piani del gruppo per produrre un quinto modello di automobile. Questo si aggiungerebbe ai quattro modelli precedentemente annunciati, a condizione che ci siano miglioramenti significativi delle prestazioni.

Il nuovo modello sarà un prodotto premium di alto valore, destinato ai mercati stranieri. Inoltre, è previsto un modello italiano basato sulla nuova piattaforma Stla-M, presentata da Stellantis la settimana scorsa. Questi nuovi modelli rappresentano un importante passo avanti per l’azienda, che mira a rafforzare la sua posizione in un mercato automobilistico sempre più competitivo.

Per sostenere questi ambiziosi progetti, Stellantis ha previsto un investimento a tre cifre per il sito industriale di Melfi. Questo investimento rientra nel progetto “Melfi fits for five”, volto a trasformare il sito per accogliere la produzione del nuovo modello. Il miglioramento delle prestazioni del sito è fondamentale per assicurare la sua sostenibilità e per garantire la possibilità di assegnare un quinto modello alla linea di produzione. Questa mossa potrebbe avere un impatto significativo sul Made in Italy e sulle esportazioni, contribuendo a rafforzare ulteriormente l’industria automobilistica italiana.