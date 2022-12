Stellantis: oltre 1 milione di unità di motori elettrici in Francia entro il 2024

Stellantis ha deciso di aumentare la produzione dei nuovi motori elettrici M3 nello stabilimento di Trémery, in Lorena, Francia, frutto della joint venture Emotors.

Con una capacità produttiva prevista di oltre 1 milione di motori elettrici all’anno entro il 2024, Stellantis ha consolidato la propria impronta industriale per raggiungere l’obiettivo che prevede la copertura del 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa entro il 2030. Ciò rientra negli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 e permetterà di supportare l’attuazione della roadmap verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio.

A partire da gennaio 2023, le nuove DS 3 E-TENSE, Peugeot e-208, Jeep® Avenger e Opel Mokka electric potranno sfruttare i vantaggi offerti dal motore elettrico M3 ad alta efficienza, in grado di erogare una potenza di 115 kW/156 CV e una coppia di 260 Nm. Abbinato a una nuova batteria e con un’autonomia di oltre 400 km, questo innovativo motore elettrico costituirà un elemento chiave per migliorare l’efficienza dei veicoli. Verrà installato sulle nuove generazioni dei vari modelli dei marchi di Stellantis in occasione del loro lancio sul mercato.