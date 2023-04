Stellantis: Natalie Knight prossimo Chief Financial Officer

Stellantis ha annunciato che Natalie Knight entrerà a far parte della società come Executive Vice President e Chief Financial Officer avvicendandosi a Richard Palmer non oltre il 10 luglio 2023. Natalie Knight ricopre attualmente il ruolo di Chief Financial Officer presso Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi.

Prima di entrare a far parte di Ahold Delhaize ad inizio 2020, Nathalie Knight è stata il CFO di Arla Foods in Danimarca, ed ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nella funzione finanziaria durante i suoi 17 anni presso Adidas in Germania e negli Stati Uniti, precedute da ruoli di Investor Relations presso BASF e Bankgesellschaft Berlin.

Natalie Knight farà base presso gli uffici di Auburn Hills in Michigan, con ampie trasferte in Europa e nelle altre regions.

Richard Palmer, Executive Vice President e Chief Financial Officer, prevede di lasciare Stellantis il 30 giugno 2023 per assicurare un agevole passaggio di consegne, dopo una prestigiosa carriera ventennale nella società.