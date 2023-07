Stellantis: investe nel nuovo grEEn-campus di Mirafiori in Italia

Stellantis ha annunciato oggi che la sua sede di Mirafiori a Torino entra a far parte del programma grEEn-campus per la trasformazione dei luoghi di lavoro e che mira a rafforzare le radici delle funzioni dedicate alla progettazione, alla R&D e degli enti centrali di Stellantis attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi.

Mirafiori è la prossima sede a essere inserita nella prima fase del programma, dopo quelle di Poissy in Francia e Rüsselsheim in Germania. Il comprensorio è stato scelto per creare un luogo di lavoro collaborativo e a zero emissioni di carbonio entro la fine del 2025.

L’iniziativa supporta il programma New Era of Agility di Stellantis: una modalità di lavoro flessibile e ibrida per le funzioni aziendali che lo consentono.

La trasformazione di alcune sedi storiche contribuirà a raggiungere l’ambizioso obiettivo aziendale Dare Forward 2030 delle zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.