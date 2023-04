Stellantis investe in Alliance Nickel per fornitura materiali per batterie

Stellantis e Alliance Nickel (ex GME Resources) hanno sottoscritto un accordo vincolante per la fornitura di 170.000 tonnellate di solfato di nichel e di 12.000 tonnellate di solfato di cobalto per un periodo iniziale di cinque anni. L’intesa rappresenta circa il 40% della produzione annuale prevista del NiWest Nickel-Cobalt Project in Australia occidentale. Il prezzo del solfato di nichel e di cobalto è legato all’indice dei prezzi.

Inoltre, Stellantis ha accettato di acquistare 9,2 milioni di euro (15 milioni di dollari australiani) di nuove azioni di Alliance Nickel, ottenendo così una partecipazione finale dell’11,5% e il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione Alliance.

“Gli impegni stabiliti da Dare Forward 2030 e il nostro ruolo di leadership nella decarbonizzazione si basano sulla garanzia della fornitura di materiali chiave per i nostri veicoli elettrici”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La partnership con Alliance Nickel è un elemento essenziale del nostro piano volto a fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile in tutto il mondo”.

Gli accordi vincolanti e l’acquisto di azioni consolidano la partnership tra Stellantis e Alliance Nickel iniziata nell’ottobre 2022 con un memorandum d’intesa non vincolante per la fornitura di materiali per batterie di veicoli elettrici.

I fondi derivanti dall’acquisto di azioni saranno utilizzati per il completamento dello Studio di Fattibilità Definitivo del NiWest Project. A questo si aggiungeranno le attività di progettazione ingegneristica, previste per l’ultimo trimestre del 2023.

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti. Stellantis conta di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 (con riferimento alle metriche del 2021) e di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2038, con una percentuale di compensazione a una cifra per le emissioni rimanenti.

Il completamento degli accordi vincolanti e la sottoscrizione delle azioni sono soggetti alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative.

Stellantis sta creando una rete di partnership chiave per garantire una fornitura stabile di materiali fondamentali per il suo futuro elettrificato. Oltre ad Alliance Nickel, Stellantis annovera tra i suoi partner McEwen Copper, Terrafame, Vulcan Energy, Element 25 e Controlled Thermal Resources.