Stellantis investe 385 milioni di dollari nello stabilimento di Córdoba

Stellantis ha deciso di rafforzare la sua presenza in Argentina con un investimento significativo di 385 milioni di dollari nello stabilimento di Córdoba. Questo impianto è cruciale per le operazioni strategiche del gruppo automobilistico in Sud America.

Secondo una nota ufficiale, la struttura di Córdoba è responsabile della produzione della Fiat Cronos, l’auto più venduta in Argentina negli ultimi tre anni. L’investimento sarà utilizzato per la creazione di una nuova gamma di veicoli, lo sviluppo di nuovi componenti e motori, e l’assunzione di nuovo personale, con un’attenzione particolare alla diversità di genere, poiché il 50% delle nuove assunzioni sarà costituito da donne.

Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis Sud America, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare questo investimento che rafforzerà il Polo Stellantis di Córdoba, un punto di riferimento per lo sviluppo strategico di Stellantis in Sud America. I nostri investimenti in progetti sostenibili si traducono in prodotti di successo, apprezzati dai nostri clienti, e continueremo su questa strada”.