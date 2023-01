Stellantis: in coda al Ftse Mib a -4%, comparto auto UE in rosso

Giornata all’insegna delle vendite per le azioni Stellantis, in calo del 4,1% in area 14,16 euro, a fronte del -0,2% dell’indice Ftse Mib.

Il titolo segue la performance negativa del comparto auto europeo, con l’indice Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts in ribasso oggi di oltre il 2%.

Secondo gli analisti, Stellantis e i peers risentono in parte dei tagli ai prezzi di alcuni veicoli annunciati ieri da Tesla in Europa e negli Stati Uniti, che aumentano la concorrenza nel settore delle auto elettriche.

Intanto, Mediobanca ha alzato la raccomandazione su Stellantis da neutral ad outperform, limando il target price da 21,4 a 21,1 euro. Da inizio 2023 il titolo scambia in rialzo del 6,7% mentre nell’ultimo anno evidenzia un calo del 25%.