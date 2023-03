Stellantis: immatricolazioni Europa +2% a febbraio, quota mercato scende al 18,5%

A febbraio, le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Stellantis nell’area Ue (più Regno Unito e Paesi Efta) sono state pari a 167.097 unità, in crescita del 2% su base annua.

È quanto emerge dall’aggiornamento mensile dell’Acea, l’associazione europea dei produttori, secondo cui nel primo bimestre le immatricolazioni di nuove auto del Gruppo sono aumentate dell’1% a quota 323.838 unità (320.660 nello stesso periodo del 2022).

A febbraio la quota di mercato del gruppo è scesa al 18,5%, rispetto al 20,4% di un anno prima.

Tra i singoli marchi del gruppo, Peugeot registra 53.527 nuove immatricolazioni, in incremento del 6,3% annuo. Stabile la performance di Fiat, con 30.590 nuove immatricolazioni, in aumento dello 0,5% rispetto a febbraio 2022. In calo del 7,1% Citroen, +1,7% per Opel e +1,4% per Jeep.