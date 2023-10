Stellantis: il 23 ottobre la nuova strategia per i veicoli commerciali e la nuova gamma globale di van

Stellantis N.V. ha annunciato oggi che lunedì 23 ottobre alle ore 15:00 CEST / 9:00 EDT presenterà le versioni rinnovate dei veicoli commerciali di diversi marchi, che costituiscono il cuore della sua strategia globale multibrand.

Jean-Philippe Imparato, Head of Commercial Vehicles Business Unit, e Xavier Peugeot, Senior Vice President of Commercial Vehicles Business Unit, saranno affiancati dai CEO di Citroën, FIAT, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall per la presentazione dei prodotti principali.