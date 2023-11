Stellantis: Grégoire Olivier diventa responsabile ufficio coordinamento con Leapmotor

Con una nota diramata nella giornata di ieri Stellantis ha reso noto che Grégoire Olivier assumerà la responsabilità dell’ufficio di coordinamento con Leapmotor,

riportando al CEO di Stellantis Carlos Tavares.

“Olivier – si legge nella nota – sarà inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Leapmotor, garantendo l’operatività di questa nuova partnership strategica, compresa la creazione della joint venture commerciale e il coordinamento con Leapmotor per l’utilizzo della rete di distribuzione e vendita di Stellantis”.

Annunciata anche la nomina di Doug Ostermann a Chief Operating Officer per la Cina, anche lui riportando al ceo Carlos Tavares, in sostituzione di Grégoire, con l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Leapmotor.

Così il ceo di Stellantis Tavares:

“Per garantire la corretta esecuzione del nostro recente annuncio di collaborazione strategica con Leapmotor, abbiamo deciso di riorganizzare la nostra struttura in Cina, affidandoci a due manager di alto livello. Grégoire e Doug hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi due anni per elaborare una nuova strategia e aprire nuove strade per la crescita del nostro business e sono certo della capacità di entrambi nel

dare un nuovo impulso ai rispettivi ruoli”.

Una settimana fa circa Stellantis ha annunciato di essere diventata azionista strategico di Leapmotor con un investimento da 1,5 miliardi di euro.

L’investimento consentirà a Stellantis di acquisire circa il 20% di partecipazione azionaria, diventando un importante azionista e ottenendo due posti nel Consiglio di Amministrazione.

Leapmotor è una delle aziende cinesi leader in campo tecnologico e vanta la più rapida crescita nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV – new energy vehicle), con un modello di integrazione verticale esclusivo e un’ampia gamma di capacità interne a livello di ricerca e sviluppo e produzione.