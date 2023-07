Stellantis: Free2Move cresce in nuovi Paesi

Free2Move, parte del gruppo Stellantis, ha annunciato la sua espansione in nuovi mercati europei, tra cui Slovenia, Grecia e Romania. Questa crescita è stata resa possibile grazie alla collaborazione con i principali importatori dei marchi Stellantis nelle rispettive regioni.

In Slovenia, Free2Move ha siglato un accordo con C Automobil Import d.o.o., importatore e distributore generale di automobili Citroen e DS dal 1996. Questo passo consolida la presenza di in Europa e rafforza ulteriormente il legame con i marchi Stellantis.

L’espansione di Free2Move continua anche in Grecia, dove l’azienda ha stretto un accordo con il Gruppo Syngelidis. Questo gruppo gestisce un’ampia rete di concessionari, con 93 punti vendita e 126 filiali in tutta la Grecia.

Infine, Free2Move ha avviato attività di noleggio in Romania, grazie alla partnership con Trust Motors Group, rappresentato da IMAG. Trust Motors Group è un importatore di vari marchi, tra cui Peugeot, Citroen, DS Automobile e Peugeot Motorcycle.