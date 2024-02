Stellantis, Elkann: nessuna fusione con Renault all’orizzone

Il presidente di Stellantis John Elkann ha smentito lunedì che la casa automobilistica stia valutano piani di fusione, rispondendo alle speculazioni della stampa su un possibile accordo con la rivale francese Renault.

“Non c’è alcun piano in corso di valutazione per quanto riguarda operazioni di fusione con altri produttori”, ha dichiarato Elkann in un comunicato, aggiungendo che il gruppo è concentrato sull’esecuzione del suo piano aziendale a lungo termine.