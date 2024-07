Stellantis e il CEA avviano una collaborazione per batterie di nuova generazione

Stellantis ha stretto una nuova partnership di cinque anni con il CEA, istituto di ricerca francese, per progettare internamente celle per batterie all’avanguardia destinate ai veicoli elettrici. Questo programma di ricerca congiunto mira a sviluppare celle altamente tecnologiche che offriranno migliori prestazioni, una durata prolungata e una riduzione dell’impronta di carbonio.

L’iniziativa ha come obiettivo principale la riduzione dei costi, rendendo così i veicoli elettrici a batteria più accessibili e sostenibili per il futuro. Il programma è finalizzato a fornire a Stellantis e alle sue gigafactory in joint venture componenti innovativi, equipaggiati con le tecnologie più avanzate del settore, per veicoli elettrici più economici e efficienti.