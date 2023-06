Stellantis e Galloo: joint venture per il riciclo di veicoli a fine vita

Stellantis N.V., noto produttore automobilistico, e Galloo, azienda specializzata nel riciclo dei metalli, hanno recentemente siglato un Memorandum d’intesa. L’obiettivo è avviare una trattativa esclusiva per la creazione di una joint venture focalizzata sul riciclo di veicoli a fine vita (End-of-Life Vehicles, ELV), in linea con l’impegno di Stellantis nel promuovere l’economia circolare nelle proprie attività.

La collaborazione tra Stellantis e Galloo prevede un’attività di coordinamento con gli impianti di trattamento autorizzati per il ritiro degli ELV direttamente dall’ultimo proprietario. In tal modo, sarà possibile recuperare i componenti utili per il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclo dei materiali. La joint venture punta a rendere operativi i servizi entro la fine del 2023, inizialmente nei territori di Francia, Belgio e Lussemburgo, per poi estendersi al resto d’Europa. È prevista, inoltre, la possibilità di offrire tali servizi anche ad altre case automobilistiche interessate.