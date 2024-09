Stellantis, dati deludenti sulle immatricolazioni in Francia

02/09/2024 14:07

Angelo Lo Vecchio, attuale Amministratore Delegato di Adecco Italia, diventerà Presidente di The Adecco Group Italia dal 1° settembre 2024, succedendo a Sergio Picarelli. Picarelli continuerà a lavorare su progetti strategici per Adecco APAC & Japan e rimarrà nel consiglio della Fondazione Adecco in Italia.