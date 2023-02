Stellantis amplia la rete di sviluppo software con un nuovo Hub in Polonia

Stellantis incrementerà le proprie capacità di sviluppo e ingegneria del software con 8 centri, creando una nuova sede in Polonia. L’Hub software polacco conterà fino a 300 dipendenti che si occuperanno di analisi dei dati, sviluppo e validazione del software e sarà situato a Gliwice, nei pressi di uno stabilimento produttivo di Stellantis.

Stellantis collabora con GlobalLogic, un fornitore di servizi di ingegneria digitale, per reclutare talenti e creare rapidamente l’Hub software polacco. L’ubicazione dell’Hub sfrutta le strutture di formazione tecnica e universitaria della regione e aggiunge risorse di sviluppo software alle attività tecniche di Stellantis già presenti in Europa.

“L’inaugurazione di questo nuovo Hub software in Polonia è un’ulteriore pietra miliare dell’attuazione della nostra strategia Dare Forward 2030”, ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Il software è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di diventare leader per quanto riguarda l’esperienza cliente offerta da servizi e prodotti, nonché per il nostro impegno, rivoluzionario nel settore, ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038.”