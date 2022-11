Stellantis: acquisizione di aiMotive per accelerare il percorso verso la guida autonoma

Stellantis ha siglato un accordo per l’acquisizione di aiMotive, azienda leader nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma.

Questa acquisizione migliora la tecnologia core per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale di Stellantis, amplia il suo bacino di talenti a livello globale e potenzia lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma STLA AutoDrive.

I team software di Stellantis stanno già sviluppando le tre nuove piattaforme tecnologiche, che a partire dal 2024 saranno implementate in scala nelle quattro nuove piattaforme dei veicoli. Stellantis prevede che la strategia software, come annunciato durante il Software Day di dicembre 2021, generi circa 20 miliardi di euro di ricavi annui incrementali entro la fine del decennio, nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, supportato da un investimento di 30 miliardi nell’elettrificazione e nel software.