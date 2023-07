Stellantis: a Melfi verrà prodotto il nuovo Jeep Compass

Stellantis produrrà il nuovo Jeep Compass nel suo impianto di Melfi, secondo quanto riportato da Reuters citando fonti vicine alla questione.

In seguito all’incontro dei giorni scorsi tra il Ceo Carlos Tavares e il Ministro dell’Industria Adolfo Urso, la casa automobilistica aveva annunciato progetti per l’introduzione di un quinto modello nello stabilimento di Melfi.

Il nuovo Jeep Compass si unirà ad altri quattro nuovi modelli non ancora annunciati ufficialmente. Si prevede che saranno due modelli del marchio premium francese DS, uno della tedesca Opel e uno della Lancia. Il gruppo dovrebbe svelare ufficialmente la futura linea di produzione per Melfi alla fine di questo mese, come parte di un accordo più ampio su cui sta lavorando con il governo italiano.

La produzione dei nuovi modelli basati sulla piattaforma STLA Medium per auto di dimensioni medie dovrebbe iniziare nel 2024. Attualmente, Stellantis produce anche i modelli Jeep Renegade e Fiat 500X a Melfi.

Il terzo costruttore automobilistico più grande del mondo per vendite, con 6 milioni di veicoli venduti lo scorso anno, ha in programma di spostare progressivamente tutta la sua produzione su sole quattro piattaforme, STLA Small, Medium, Large e Frame.