Stellantis, +56% retribuzione del CEO Tavares nel 2023

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha ricevuto un aumento del 56% della retribuzione totale fino a 36,49 milioni di euro (39,5 milioni di dollari) nel 2023.

L’anno scorso Tavares ha ricevuto 23,47 milioni di euro in contanti e partecipazioni azionarie, compreso un incentivo alla trasformazione di 10 milioni di euro per il raggiungimento di obiettivi fondamentali legati alle sfide che il settore sta affrontando in materia di mobilità globale, tecnologia e veicoli elettrici.

Il suo pacchetto comprende anche 13 miliardi di euro di incentivi a lungo termine legati a specifici obiettivi di performance, che potrebbero non essere raggiunti e dare luogo a un pagamento completo.