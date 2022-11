Stellantis: +41% le vendite di veicoli elettrici

Il gruppo Stellantis ha riportato nel terzo trimestre un aumento delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEVs) del 41% rispetto all’anno precedente, per un totale di 68 mila unità e un aumento delle vendite di veicoli a basse emissioni di 21 mila unità rispetto all’anno precedente, per un totale di 112 mila unità nel terzo trimestre 2022. “Incoraggiati dalla risposta entusiastica ai nostri EV Day per Dodge e Jeep nel corso dell’estate e da un aumento delle vendite globali di BEV del 41% su base annua nel terzo trimestre, stiamo accelerando la realizzazione della nostra roadmap per l’elettrificazione nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030 al fine di soddisfare la domanda crescente di veicoli elettrici. Ci prepariamo con entusiasmo a partecipare al CES 2023 che si terrà in gennaio a Las Vegas, dove il concept Ram 1500 Revolution BEV farà il suo debutto a livello globale”, ha dichiarato Richard Palmer, cfo di Stellantis.