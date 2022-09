Stellantis: 4 modelli Jeep elettrici entro il 2025

Il marchio Jeep, che fa capo al gruppo Stellantis, entro il 2025 lancerà sul mercato quattro Suv completamente elettrici, inclusi i due nuovi modelli, la Jeep Recon, uno zero- veicolo a emissioni il suo miglior designer chiama un “fratello” del popolare Wrangler, sarà in vendita negli Stati Uniti nel 2024 e la Jeep Avenger, un SUV elettrico compatto pensato per navigare in spazi urbani stretti spazi, entrerà nel mercato europeo il prossimo anno.

La Wagoneer S, una versione completamente elettrica del lusso Sarà disponibile anche il SUV Jeep a tre file resuscitato nel 2020 nel 2024.

Mentre la General Motors Co. ha consegnato i primi veicoli elettrici Hummer in alla fine del 2021 e Ford Motor Co. ha lanciato il modello a batteria Mustang Mach-E lo stesso anno, Stellantis è stata più lenta nell’offrire veicoli completamente elettrici.